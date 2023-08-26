Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Tes IQ Yuk, Tebak 13 Hewan di Gambar Ini dalam Waktu 19 Detik

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |18:20 WIB
Tes IQ Yuk, Tebak 13 Hewan di Gambar Ini dalam Waktu 19 Detik
Yuk tes IQ dengan menebak hewan berikut ini (Foto: India Times)
A
A
A

JAKARTA - Tes IQ biasa digunakan untuk mengukur kecerdasan seseorang. Umumnya tes IQ menguji seseorang untuk menentukan pola dan gambar sesuai pattern atau pola dalam hitungan waktu.

Di bawah ini, ada sebuah gambar hewan gajah. Di dalamnya, ada 13 hewan yang tidak terlihat dengan detail. Bisakah kamu menebak, ada hewan apa saja di gambar tersebut? Waktunya hanya 19 detik lho!

Dilansir dari India Times, Sabtu (26/8/2023), gambar ini disebut dengan ilusi optik. Ilusi optik adalah cara yang menyenangkan dan interaktif untuk menguji kemampuan persepsi visual dan fungsi kognitif kamu. Jenis teka-teki ini bisa menjadi cara yang bagus untuk melatih otak kamu dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.

Ilusi optik adalah fenomena visual menarik yang menipu mata dan otak kita untuk melihat sesuatu yang mungkin tidak ada atau tampak berbeda dari kenyataan. Mereka diciptakan dengan memanfaatkan cara kerja mata, otak, dan sistem visual kita, dan dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk bentuk geometris, warna, pola, dan objek.

Ilusi-ilusi ini dapat digunakan untuk hiburan, pendidikan, penelitian ilmiah, dan seni, dan ilusi-ilusi ini dapat mengungkapkan banyak hal tentang cara kita memandang dan menafsirkan dunia di sekitar kita. Dari ilusi sederhana hingga ilusi kompleks, ilusi optik dapat menantang indra kita, meningkatkan keterampilan persepsi visual, dan memberikan hiburan selama berjam-jam.

Mereka bisa jadi menantang dan menyenangkan untuk dipecahkan. Hal ini dapat mengharuskan kita melihat gambar dengan cara baru, mencari objek atau pola tersembunyi, atau memahami cara otak kita memproses informasi visual. Memecahkan ilusi optik bisa menjadi pengalaman berharga yang dapat membantu meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis kita.

