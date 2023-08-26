Mengulik Lulusan Kerja Lulusan Artificial Intelligence

JAKARTA - Mengulik lulusan kerja Artificial Intelligence yang katanya memiliki gaji besar. Pasalnya masih banyak yang belum mengetahui bahwa jurusan Artificial Intelligence membutuhkan sumber daya manusia yan kompeten.

Berikut ini Okezone telah merangkum dari berbagai sumber, 5 lulusan Kerja Artificial Intelligence :

1. Algorithm Engineer

Potensi kerja dari lulusan Artificial Intelligence yaitu menjadi Algorithm Engineer. Tugas dan tanggung jawab jabatan satu ini yaitu mengimplementasi, optimasi, desain, membuat profil hingga mengevaluasi eksperimental algoritma komputer.

2. AI Scientist

Potensi kerja kedua dari lulusan Artificial Intelligence (AI) yaitu menjadi AI Scientist. Tugas dan tanggung jawab dari divisi adalah mempelajari mesin tradisional seperti pemrosesan bahasa alami dan jaringan saraf mesin. Hal itu turut digunakan untuk membangun model yang mendukung aplikasi berbasis tekonologi kerja.