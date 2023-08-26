Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Fungsi Gambar Ilustrasi pada Karya Sastra

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |08:31 WIB
Fungsi Gambar Ilustrasi pada Karya Sastra
Fungsi gambar ilustrasi pada karya sastra (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Fungsi gambar ilustrasi pada karya sastra sering kali membuat masyarakat, khususnya pecinta seni menyukai salah satu karya seni tersebut. Mempunyai segudang fungsi, tentunya membuat gambar ilustrasi karya sastra menjadi favorit bagi sebagian orang.

Tidak heran, jika karya seni tersebut juga mempunyai nilai harga jual yang tinggi, karena kualitasnya yang juga tidak perlu diragukan lagi. Dilansir dari laman Ikatan Dinas dan berbagai sumber, Sabtu (26/8/2023) fungsi gambar karya sastra mempunyai banyak kegunaan, apa saja ya kegunaannya? Berikut deretan fungsi gambar karya sastra.

Fungsi Gambar Ilustrasi pada Karya Sastra

1. Menambah kesan visual

Dapat membantu yang melihat karya seni tersebut menjadi lebih mengerti, tentang makna atau deskripsi yang tersimpan dari setiap scene dalam cerita.

2. Memberikan konteks

Gambar pada ilustrasi karya sastra juga dapat memberikan konteks yang lebih jelas, tentang alur dalam cerita. Dengan menambahkan gambar pada ilustrasi, membuat karakter atau plot dalam cerita menjadi lebih jelas.

3. Menarik perhatian pembaca

Bohong, apabila pembaca menjadi tidak tertarik apabila melihat gambar pada llustrasi karya sastra. Karena, dengan gambar yang disajikan pembaca jadi lebih tertarik untuk membaca lebih lanjut cerita yang ada.

4. Menjadi alat promosi

Tidak hanya membuat pembacanya lebih mengerti tentang seni, gambar pada ilustrasi karya sastra juga dapat dijadikan media promosi yang efektif. Sehingga calon pembeli bisa lebih tertarik untuk membelinya.

