Sambut Mahasiswa Baru, Universitas Multimedia Nusantara Kenalkan Sistem AI

JAKARTA - Universitas Multimedia Nusantara (UMN) mengadakan Sidang Terbuka Senat Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kuliah Perdana untuk menyambut Mahasiswa Baru UMN 2023 pada Jumat (25/8/2023). Kuliah ini mengajak Mahasiswa Baru 2023 untuk lebih mengenali dunia Artificial Intelligence (AI) terutama kaitannya dengan masa depan dunia kerja di era gempuran AI.

Sidang terbuka senat dan kuliah perdana merupakan salah satu rangkaian puncak acara dari Orientasi Mahasiswa Baru (OMB) UMN, yang diadakan setiap tahunnya sebagai bentuk penerimaan mahasiswa baru Universitas Multimedia Nusantara.

Pada tahun akademik 2023/2024 ini kuliah perdana diadakan pada Jumat (25/8/2023) di Universitas Multimedia Nusantara, dan tayangannya juga disiarkan melalui YouTube.

AI sendiri merupakan kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan oleh komputer untuk melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan kecerdasannya.

Kuliah perdana tahun ini membawa tema Unggul Bersama Artificial Intelligence (AI).

Di perkuliahan ini diulas penjelasan AI, prediksi perkembangan AI selama mahasiswa kuliah hingga mereka lulus, tantangan yang dihadapi dengan perkembangan AI ini, peluang yang akan ada seiring perkembangan AI, hingga kiat-kiat memanfaatkan AI selama perkuliahan.

Sidang senat ini mengajak mahasiswa untuk mengetahui lebih dalam tentang AI. Sehingga mahasiswa akan lebih mengetahui perkembangan teknologi saat ini dan tidak asing dengan dunia AI untuk mempermudah pekerjaan.

Salah satu teknologi di revolusi industri 4.0 yang banyak diperbincangkan saat ini adalah AI, kecerdasan buatan menggunakan teknologi di bidang ilmu komputer.