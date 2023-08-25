Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Sambut Mahasiswa Baru, Universitas Multimedia Nusantara Kenalkan Sistem AI

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |18:47 WIB
Sambut Mahasiswa Baru, Universitas Multimedia Nusantara Kenalkan Sistem AI
Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Sambut Mahasiswa Baru (Foto: UMN)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Multimedia Nusantara (UMN) mengadakan Sidang Terbuka Senat Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kuliah Perdana untuk menyambut Mahasiswa Baru UMN 2023 pada Jumat (25/8/2023). Kuliah ini mengajak Mahasiswa Baru 2023 untuk lebih mengenali dunia Artificial Intelligence (AI) terutama kaitannya dengan masa depan dunia kerja di era gempuran AI.

Sidang terbuka senat dan kuliah perdana merupakan salah satu rangkaian puncak acara dari Orientasi Mahasiswa Baru (OMB) UMN, yang diadakan setiap tahunnya sebagai bentuk penerimaan mahasiswa baru Universitas Multimedia Nusantara.

Pada tahun akademik 2023/2024 ini kuliah perdana diadakan pada Jumat (25/8/2023) di Universitas Multimedia Nusantara, dan tayangannya juga disiarkan melalui YouTube.

AI sendiri merupakan kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan oleh komputer untuk melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan kecerdasannya.

Kuliah perdana tahun ini membawa tema Unggul Bersama Artificial Intelligence (AI).

Di perkuliahan ini diulas penjelasan AI, prediksi perkembangan AI selama mahasiswa kuliah hingga mereka lulus, tantangan yang dihadapi dengan perkembangan AI ini, peluang yang akan ada seiring perkembangan AI, hingga kiat-kiat memanfaatkan AI selama perkuliahan.

Sidang senat ini mengajak mahasiswa untuk mengetahui lebih dalam tentang AI. Sehingga mahasiswa akan lebih mengetahui perkembangan teknologi saat ini dan tidak asing dengan dunia AI untuk mempermudah pekerjaan.

Salah satu teknologi di revolusi industri 4.0 yang banyak diperbincangkan saat ini adalah AI, kecerdasan buatan menggunakan teknologi di bidang ilmu komputer.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
AI Soft Skill siswa UMN Kampus
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement