4 Fakta Elon Musk yang Jarang Diketahui, Super Cerdas dengan Skor IQ 150

JAKARTA - Siapa yang tidak kenal Elon Musk? Dia adalah pendiri Tesla, mobil listrik dan memegang Twitter, yang sekarang sudah berubah menjadi X. Dia lahir pada 28 Juni 1071 di Afrika Selatan. Tidak heran mengapa dia dikenal sebagai sosok yang cerdas. Itu karena nilai IQ-nya mencapai 150.

Berdasarkan data Science Trends, dikutip Jumat (25/8/2023), seseorang dikatakan jenius adalah jika nilai IQ melebihi 140. Dilansir dari history-computer.com, Jumat (25/8/2023) Elon Musk memiliki IQ di antara 150 dan 155, nilai ini berdasarkan dari tes bakat yang terdahulu.

Ternyata banyak sisi menarik Elon Musk yang belum diketahui. Apa saja?

Fakta Elon Musk

1. Keinginan untuk belajar

Semenjak kecil, dia senang belajar dan membaca. Karena itu, pada umur 10 ia sudah mempelajari Teknik komputer. Di umur ke 12, dia berhasil membuat dan menjual kode komputer sebesar USD 500 (sekitar Rp7.650.000)

2. Ambisi dan tekad yang kuat

Game pertama kali yang dibuatnya, Blastar, terinspirasi oleh impiannya tentang luar angkasa. Pada umur 12 dia sudah bisa menjualnya. Namun tidak hanya sampai itu saja, dia menegang mimpi itu hingga dia menemukan SpaceX, teknologi penjelajah luar angkasa pada Juni 2022.