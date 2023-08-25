Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

4 Fakta Elon Musk yang Jarang Diketahui, Super Cerdas dengan Skor IQ 150

Richard Ariyanto , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |16:32 WIB
4 Fakta Elon Musk yang Jarang Diketahui, Super Cerdas dengan Skor IQ 150
Elon Musk memiliki nilai IQ 150 disebut sebagai jenius (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Siapa yang tidak kenal Elon Musk? Dia adalah pendiri Tesla, mobil listrik dan memegang Twitter, yang sekarang sudah berubah menjadi X. Dia lahir pada 28 Juni 1071 di Afrika Selatan. Tidak heran mengapa dia dikenal sebagai sosok yang cerdas. Itu karena nilai IQ-nya mencapai 150.

Berdasarkan data Science Trends, dikutip Jumat (25/8/2023), seseorang dikatakan jenius adalah jika nilai IQ melebihi 140. Dilansir dari history-computer.com, Jumat (25/8/2023) Elon Musk memiliki IQ di antara 150 dan 155, nilai ini berdasarkan dari tes bakat yang terdahulu.

 BACA JUGA:

Ternyata banyak sisi menarik Elon Musk yang belum diketahui. Apa saja?

5 anak paling cerdas di dunia (Foto: Infografis)

Fakta Elon Musk

1. Keinginan untuk belajar

Semenjak kecil, dia senang belajar dan membaca. Karena itu, pada umur 10 ia sudah mempelajari Teknik komputer. Di umur ke 12, dia berhasil membuat dan menjual kode komputer sebesar USD 500 (sekitar Rp7.650.000)

 BACA JUGA:

2. Ambisi dan tekad yang kuat

Game pertama kali yang dibuatnya, Blastar, terinspirasi oleh impiannya tentang luar angkasa. Pada umur 12 dia sudah bisa menjualnya. Namun tidak hanya sampai itu saja, dia menegang mimpi itu hingga dia menemukan SpaceX, teknologi penjelajah luar angkasa pada Juni 2022.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement