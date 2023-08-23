Cara Membuat Laporan Hasil Proyek Pancasila yang Efektif

JAKARTA - Cara membuat laporan hasil proyek Pancasila yang efektif penting untuk diketahui para pengajar. Proyek yang menjadi bagian dari Kurikulum Merdeka ini dilaksanakan secara fleksibel.

Kendati demikian, para pendidik tetap harus membuat laporan hasil proyek yang telah dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kemendikbudristek telah membagikan e-Modul ‘Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila’.

Adapun cara membuat laporan hasil proyek Pancasila yang efektif dalam modul tersebut adalah laporan harus mengandung prinsip yang informatif namun dalam pengerjaannya tidak membebani pendidik.

3. Menunjukkan keselarasan

Dalam penyusunan laporan hasil proyek salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah keselarasan antara penilaian performa peserta dalam proyek dengan keterpaduan pembelajaran dan perkembangan karakter serta kompetisi peserta yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

Meski ada beberapa disiplin ilmu terintegrasi dalam proyek Pancasila, pastikan laporan yang Anda buat mengandung prinsip informatif.