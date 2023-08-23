Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Metode Pembelajaran Hybrid Tanda Kemajuan Dunia Pendidikan RI

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |17:47 WIB
Metode Pembelajaran Hybrid Tanda Kemajuan Dunia Pendidikan RI
Pembelajaran Hybrid Tanda Kemajuan Dunia Pendidikan (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Metode pembelajaran hybrid tanda kemajuan dunia pendidikan Indonesia.

Dengan metode pembelajaran hybrid, para murid atau mahasiswa tetap merasakan belajar secara efisien ketika bertatap muka dan di sisi lain juga terbantu dengan sistem online yang membuatnya bisa belajar di manapun tanpa harus datang ke sekolah atau kampus, sehingga, proses belajar menjadi lebih fleksibel dan tentunya memudahkan di segala kondisi.

"Menurut saya itu malah menjadi satu kemajuan pembelajaran tidak hanya harus datang ke kelas ternyata bisa juga dari manapun. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, hybird menjadi sebuah kemajuan bagi dunia pendidikan," kata Dosen Pendidikan Bahasa Inggris MNC University Fenny Yutika Seli dalam Podcast Aksi Nyata di kanal Youtube Partai Perindo, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Metode pembelajaran secara hybrid memang harus diiringi dengan kualitas teknologi seperti internet. Dia tidak menampik jika teknologi yang semakin pesat kemajuannya seringkali terkendala hingga bukannya memudahkan, justru menghambat untuk beraktivitas. Dia pun mengalaminya ketika sedang mengajar.

"Tentu teknologi mempengaruhi, misalnya zoom meeting agak loading itu lumayan memakan waktu. Semoga Indonesia lebih baik lagi dari segi teknologi, infrastruktur, serta sarana dan prasarana," ujar Fenny.

Halaman:
1 2
