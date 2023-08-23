Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Komitmen Berinovasi sebagai Wujud Pengabdian Masyarakat

JAKARTA - Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) menandatangani nota kesepahaman (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (MOA) dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, di kampus Ubhara Jaya, Bekasi, Rabu (23/8/2023). Mereka berkomitmen berinovasi dalam kerja sama yaitu dalam pemanfaatan sumber daya manusia dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Ketua Umum KBPP Polri Dr Evita Nursanty, MSc, lingkup kegiatan dalam kerja sama ini yaitu dalam pemanfaatan sumber daya manusia, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lain yang disepakati para pihak. Diharapkan kerja sama ini bisa diimplementasikan segera.

“Saya berharap kehendak baik kita bersama ini terus berlanjut, memunculkan gagasan dan inovasi baru yang bisa membuat kerja sama ini menjadi semakin bermakna, berkembang, dan memberikan manfaat langsung yang dirasakan bersama," katanya dalam keterangan resmi kepada Okezone, Rabu (23/8/2023).

"KBPP Polri dan Ubhara Jaya terus bergandengan tangan menghadapi tantangan nasional maupun global yang makin kompleks yang membutuhkan pemikiran KBPP Polri maupun Ubhara Jaya," kata Evita.

Anggota DPR RI ini menyebut, antara KBPP Polri dan Ubhara Jaya memiliki satu frekeunsi dan semangat yang sama yaitu dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya SDM ini menjadi kunci bagi masa depan Polri maupun Indonesia.

"Ketika kami dikukuhkan menjadi ketua umum KBPP Polri 17 Juni 2021 oleh Bapak Kapolri saya menempatkan SDM sebagai salah satu pilar dari empat pilar KBPP Polri. SDM kita yang unggul, tangguh dan berkualitas akan menjadi penentu pencapaian visi Indonesia 2045," ucapnya.

Visi KBPP Polri menjadi organisasi yang solid, modern, mandiri, dan berwibawa, untuk mendukung transformasi Polri, menuju Polri yang presisi menuju Indonesia Maju. Sementara Ubhara Jaya memiliki visi menjadi universitas unggulan di tingkat nasional dan internasional yang berwawasan kebangsaan dan berbasis sekuriti.

"Secara khusus saya mendukung dan mendoakan agar visi Ubhara Jaya ini bisa tercapai. Kita bersama-sama membantu agar hal ini bisa terwujud," ujarnya.