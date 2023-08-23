Menteri Nadiem Makarim Lepas 21.049 Mahasiswa, Mengajar di Pelosok Desa

JAKARTA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim melepas 21.049 mahasiswa program Kampus Mengajar Angkatan 6. Mereka siap menjalankan tugas mulia dalam membantu peningkatan pendidikan SD–SMP di berbagai wilayah penjuru negeri.

“Kampus Mengajar sebagai program unggulan MBKM yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dari jenjang SD, SMP dan SMA, angkatan ke-6 ini memperluas jaringan program dengan melibatkan jenjang SMK sebagai sekolah sasaran. Saya berharap 21.049 mahasiswa kampus mengajar angkatan 6 punya semangat jauh yang lebih besar,” tulis Nadiem Makarim menjelaskan lewat akun Instagram miliknya, Rabu (23/8/2023),

“Semangat untuk memanfaatkan kesempatan yang berharga dengan sebaik mungkin,” ujar Nadiem Makarim.

Nantinya, para mahasiswa akan berkolaborasi dengan guru dan kepala sekolah dalam menyusun strategi pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan serta berfokus pada aspek peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Nadiem juga menyebut nama Erina Gudono, menantu Presiden Joko Widodo.