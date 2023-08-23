5 Ciri-Ciri Anak Cerdas dan Berbakat, Bisa Jadi Juara Kelas

JAKARTA - Sebagian besar anak cerdas dan berbakat dapat belajar dan memproses informasi lebih cepat daripada anak seusianya. Mereka memahami materi beberapa tingkat di atas teman sebayanya.

Pakar Perkembangan Anak Megan Canella dari Davidson Institute, dilansir dari CNBC, Rabu (23/8/2023), mengatakan setiap bakat anak akan terlihat berbeda. Ada juga ciri-ciri anak cerdas dan berbakat yang bisa menjadi siswa terpintar di kelasnya. Berikut adalah ciri-ciri anak cerdas dan berbakat.

Ciri-ciri anak cerdas dan berbakat

1. Perkembangan Super Cepat

Anak berusia 8 tahun yang berbakat dapat menampilkan keterampilan membaca lebih cepat, kemampuan matematika siswa kelas 5, keterampilan sosial di tingkat kelas mereka, dan pengaturan emosi siswa yang jauh lebih cepat. Mungkin juga memiliki nilai IQ yang tinggi.

2. Lebih Peka

Ahli saraf menyarankan bahwa anak-anak berbakat mengalami reaksi emosional yang lebih intens terhadap dunia di sekitar mereka. Misalnya, mereka mungkin kesulitan mendalami karakternya saat terluka atau sedih.

3. Ingin Tahu yang Tinggi

Anak berbakat seringkali memiliki rasa ingin tahu yang tidak terpuaskan , terutama tentang aspek-aspek eksistensial kehidupan. Mereka mungkin lebih peduli tentang isu-isu seperti kematian, kemiskinan, perubahan iklim, dan ketidakadilan daripada rekan-rekan mereka. Bahkan film atau buku yang ditujukan untuk anak-anak yang membahas topik bullying, misalnya, dapat mendorong mereka untuk bertanya tentang sifat masyarakat.