10 Contoh Pantun Keindahan Alam Indonesia

JAKARTA - Contoh pantun keindahan alam Indonesia bisa mewakili perasaan kita terhadap alam. Pantun ini bisa dipakai ketika kalian sedang mengadakan acara di alam terbuka.

Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pantun adalah bentuk puisi Indonesia (Melayu), di mana tiap bait (kuplet) biasanya terdiri atas empat baris yang bersajak (a-b-a-b).

Berikut contoh pantun keindahan alam Indonesia:

1. Kain katun akan disulam

Sulam sendiri di tengah malam

Inilah pantun keindahan alam

Moga memberi inspirasi mendalam.

2. Pohon kelapa berdaun salam

Buah mangga di atas talam

Manjakan mata memandang alam

Pulih pikiran dari rasa kelam.