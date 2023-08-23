10 Contoh Pantun Keindahan Alam Indonesia

JAKARTA - Contoh pantun keindahan alam Indonesia bisa mewakili perasaan kita terhadap alam. Pantun ini bisa dipakai ketika kalian sedang mengadakan acara di alam terbuka.
Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pantun adalah bentuk puisi Indonesia (Melayu), di mana tiap bait (kuplet) biasanya terdiri atas empat baris yang bersajak (a-b-a-b).
Berikut contoh pantun keindahan alam Indonesia:
1. Kain katun akan disulam
Sulam sendiri di tengah malam
Inilah pantun keindahan alam
Moga memberi inspirasi mendalam.
2. Pohon kelapa berdaun salam
Buah mangga di atas talam
Manjakan mata memandang alam
Pulih pikiran dari rasa kelam.