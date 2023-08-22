3 Contoh Karya Seni Arab Saudi yang Populer di Berbagai Negara

JAKARTA - Setidaknya ada 3 contoh karya seni Arab Saudi ini populer di berbagai negara. Sebut saja seni kaligrafi hingga alat musik yang telah mendunia

Apalagi, penikmatnyapun bukan hanya dari kalangan keturunan orang Arab saja, namun juga orang-orang dari keturunan luar seperti Eropa maupun Asia.

Berikut 3 Contoh Karya Seni Arab Saudi yang Populer di Berbagai Negara dilansir dari berbagai sumber:

1. Seni Kaligrafi

Seni kaligrafi memiliki tempat penting dalam budaya Arab dan Islam. Banyak seniman Arab Saudi yang menghasilkan karya kaligrafi yang indah dan menggabungkan keindahan bentuk huruf-huruf Arab dengan pesan-pesan spiritual.

Para seniman kaligrafi menggunakan 28 huruf abjad Arab atau Hijaiyah yang ditulis dari kanan ke kiri. Melansir dari UNESCO, kaligrafi awalnya dibuat agar tulisan terlihat jelas dan enak dibaca, namun lama kelamaan kaligrafi menjadi seni Arab Islam untuk karya tradisional dan modern.

Adapun teknik tradisional penulisan kaligrafi menggunakan bahan-bahan alami, seperti alang-alang dan batang bambu untuk qalam atau alat tulis. Campuran madu, jelaga hitam, dan kunyit digunakan untuk tinta. Sedangkan kertasnya dibuat dengan tangan dan diolah dengan pati, putih telur, dan tawas.

Sementara itu saat ini seni kaligrafi sudah lebih modern dengan menggunakan spidol dan cat sintetik.