HOME EDUKASI SEKOLAH

Ada Aplikasi Interaktif dari Sensor Gerak Wajah, Siswa Difabel Makin Mudah Belajar

Yudha Prawira , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |11:47 WIB
Ada Aplikasi Interaktif dari Sensor Gerak Wajah, Siswa Difabel Makin Mudah Belajar
Ada aplikasi pembelajaran efektif untuk siswa difabel (Foto: Freepik)
A
A
A

SURABAYA - Mahasiswa Universitas Hayam Wuruk (UHW) Perbanas Surabaya menginovasikan media pembelajaran interaktif khusus bagi siswa difabel atau berkebutuhan khusus. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya dapat mengoperasikan media pembelajaran hanya dari sensor gerak wajah.

Namanya, learning experience platform for special needs atau LXP Inklusi. Aplikasi ini hasil karya Romi Ilham beserta tim dari mahasiswa UHW Perbanas Surabaya.

 BACA JUGA:

Aplikasi ini sengaja dirancang untuk memudahkan siswa difabel, mengakses ragam mata pelajaran via daring learning management system atau LMS melalui masing-masing gawai.

Cara pengoperasian LXP inklusi ini juga tergolong mudah dan sederhana. Yaitu menggunakan sistem sensor pendeteksi gerak wajah.

 BACA JUGA:

