HOME EDUKASI KAMPUS

IPB Bentuk Tim Khusus Usut Terbakarnya Laboratorium

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |11:33 WIB
IPB Bentuk Tim Khusus Usut Terbakarnya Laboratorium
IPB University bentuk tim khusus atas kebakaran laboratorium (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) University membentuk tim khusus guna mengusut tuntas peristiwa kebakaran di laboratorium kampus tersebut pada Jumat (18/8/2023) lalu. Sehari setelah terjadinya musibah mahasiswa akibat laboratorium terbakar, Rektor IPB, Arif Satria, melakukan koordinasi untuk menetapkan langkah-langkah penanganan:

Tiga tim telah dibentuk untuk menangani permasalahan ini, sekaligus melakukan antisipasi untuk memastikan keselamatan kerja di laboratorium serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan kampus. Dalam keterangan resmi kepada Okezone, Senin (21/8/2023), berikut langkah-langkah pihak kampus.

Pertama, Tim Investigasi yang akan bekerjasama dengan Kepolisian, untuk menggali kronologis detail kejadian. Salah satunya termasuk mengecek prosedur baku (SOP) dan hal-hal lain yang perlu diketahui.

Kedua, Tim Evaluasi Laboratorium. Tim evaluasi ini akan melakukan pengecekan alat-alat dan fasilitas pada seluruh laboratorium di IPB. Khususnya alat-alat laboratorium yang berisiko tinggi saat digunakan.

Ketiga, tim keselamatan kerja di kampus. Mereka dibentuk untuk memastikan keselamatan kerja, baik dalam kegiatan akademik, pengabdian pada masyarakat, maupun dalam hal kehidupan kampus pada umumnya, termasuk ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

Sebagian besar tim ini berasal dari Kantor Manajemen Risiko (KMR) yang akan mengevaluasi berdasarkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan sistem manajemen laboratorium yang telah dimiliki. Ketiga Tim ini dikoordinasikan oleh Sekretaris Institut, Prof. Agus Purwito.

