5 Contoh Ilustrasi Karya Sastra dan Cara Membuatnya

JAKARTA -Contoh ilustrasi karya sastra perlu kamu pahami dengan benar agar tidak salah dalam membuatnya.

BACA JUGA: 30 Contoh Kalimat Bioindikator dan Bioluminescence Beserta Artinya dalam KBBI

Pada dasarnya ilustrasi karya sastra adalah suatu gambar yang memiliki peran untuk memperjelas suatu cerita atau narasi sehingga terasa lebih hidup. Hal itu secara otomatis membuat siapapun yang membacanya akan memahami setiap isi pesannya.

BACA JUGA: 5 Contoh Motivation Letter Bahasa Inggris yang Benar

Berikut5 contoh ilustrasi karya sastra dan cara membuatnya dilansir dari berbagai sumber:

1.Contoh Karya Ilustrasi Kartun

Gambar satu ini kerap kamu temukan di beberapa karya seseorang. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ilustrasi kartun bersifat menghibur para pembaca. Umumnya kartun dibuat untuk menyampaikan sebuah pesan dan makna yang tersirat dibalik gambar ilustrasi yang lucu dan menggemaskan.