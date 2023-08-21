Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Contoh Resensi Novel Tulisan Sastra Karya Tenderlova

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |08:40 WIB
Contoh Resensi Novel Tulisan Sastra Karya Tenderlova
Ilustrasi Contoh Resensi Novel Tulisan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Contoh resensi novel tulisan sastra karya Tenderlova yang bisa membantu pembaca menilai sebuah karya.

Tulisan Sastra merupakan sebuah novel yang pertama kali muncul di Wattpad. Karena memiliki banyak pembaca, novel ini naik cetak menjadi sebuah karya fisik. Bahkan kabarnya novel ini akan diangkat menjadi sebuah film.

Sebelum membeli novel terbitan LovRinz Publishing ada baiknya pembaca membaca resensi novel. Dengan begitu pembaca dapat mengetahui uraian isi dan kualitas novelnya.

Berikut contoh resensi novel tulisan sastra karya Tenderlova yang sangat populer di Wattpad:

Judul: Tulisan Sastra

Penulis: Tenderlova

Penerbit: LovRinz Publishing

Tahun terbit: Juli 2020

ISBN: 978-623-289-095-4

Jenis: Fiksi

Jumlah halaman: 345 halaman

Halaman:
1 2 3
