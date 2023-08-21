JAKARTA - Contoh resensi novel tulisan sastra karya Tenderlova yang bisa membantu pembaca menilai sebuah karya.
Tulisan Sastra merupakan sebuah novel yang pertama kali muncul di Wattpad. Karena memiliki banyak pembaca, novel ini naik cetak menjadi sebuah karya fisik. Bahkan kabarnya novel ini akan diangkat menjadi sebuah film.
Sebelum membeli novel terbitan LovRinz Publishing ada baiknya pembaca membaca resensi novel. Dengan begitu pembaca dapat mengetahui uraian isi dan kualitas novelnya.
Berikut contoh resensi novel tulisan sastra karya Tenderlova yang sangat populer di Wattpad:
Judul: Tulisan Sastra
Penulis: Tenderlova
Penerbit: LovRinz Publishing
Tahun terbit: Juli 2020
ISBN: 978-623-289-095-4
Jenis: Fiksi
Jumlah halaman: 345 halaman