Budaya Lokal Jadi Sumber Inspirasi ke Generasi Muda

JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Media Kebudayaan (BMK) mengajak generasi muda di seluruh Indonesia untuk mengeksplorasi budaya melalui kegiatan lokakarya Kelana Indonesiana.

Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek, Hilmar Farid, menyatakan bahwa pihaknya berupaya untuk mengenalkan budaya lokal sebagai sumber inspirasi bagi generasi muda yang merupakan agen pemajuan budaya bangsa Indonesia di masa depan.

“Pendidikan tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga melalui pengalaman dan eksplorasi di ruang-ruang lainnya,” ujar Hilmar dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/8/2023).

Tema yang diangkat pada Kelana Indonesiana ini adalah Budaya, Inspirasi, dan Eksplorasi yang juga merupakan ajang sosialisasi Indonesiana TV kepada generasi muda kreator.

Indonesiana.TV adalah platform media digital yang berfokus pada produksi, penyiaran, dan pustaka konten untuk memperkenalkan berbagai aspek budaya Indonesia.