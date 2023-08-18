15 Pekerjaan Ini Susah Digantikan oleh AI

JAKARTA - 15 pekerjaan ini susah digantikan oleh AI di masa depan. Teknologi seperti robot atau kecerdasan buatan (AI) sebetulnya dapat memudahkan pekerjaan dan juga mengurangi biaya produksi. Akan tetapi ada sebagian pekerjaan yang juga terancam oleh AI.

Artificial intelligence (AI) menjadi ketakutan tersendiri di masa depan. Bagaimana tidak, AI dapat menggeser beberapa pekerjaan terutama jenis pekerjaan yang repetitif dan tidak memerlukan penalaran kognitif di masa depan. Dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (18/8/2023) inilah 15 pekerjaan yang susah digantikan oleh AI.

BACA JUGA:

Pekerjaan Ini Susah Digantikan oleh AI

1. Programmer

Seorang programmer tidak akan tergantikan oleh kecerdasan buatan itu sendiri. Karena walau bagaimana pun, sebuah kecerdasan buatan akan membutuhkan perawatan dan pengembangan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang programmer. Seorang programmer juga dapat dikatakan sebagai otak dari sebuah AI sehingga pekerjaan ini mustahil akan tergantikan oleh AI.

2. Public Relations

Public relations mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan manusia, seperti merancang event dan menjaga komunikasi dengan orang lain yang perannya sulit untuk digantikan oleh sebuah robot.

3. Seorang Atlet Profesional

Bisa saja AI menemukan kompetisi olahraga yang dilakukan, namun kompetisi olahraga yang dilakukan oleh manusia tidak akan pernah punah dan tergantikan oleh AI. Sejatinya olahraga adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan sudah menjadi sejarah dalam budaya.

BACA JUGA:

4. Koki

Di negara luar seperti Tiongkok dan Jepang sudah menggunakan robot sebagai pembantu koki dalam menyiapkan makanan dan minuman tidak dengan kokinya.

Padahal memasak bukanlah bagaimana Anda menyiapkan bahan kemudian mematangkannya. Memasak juga memerlukan perasaan dan juga penalaran manusia sehingga masakan yang dimasak bukan hanya kayak untuk dimakan tetapi dapat diberikan pengalaman melalui rasa

5. Guru

Pahlawan tanpa tanda saja biasa disebut adalah seorang guru, guru tidak akan pernah tergantikan oleh robot manapun. Memang belakangan ini banyak video berbasis edukasi, namun perlu diketahui bahwa keterampilan bersosialisasi, empati, dan pemahaman yang ada di guru sangat diperlukan untuk menciptakan generasi mudah yang berpengetahuan luas dan percaya diri secara emosional.

6. Barbershop

Walaupun ada mesin pemotong rambut, namun mesin tidak dapat bekerja dengan secara optimal, apalagi untuk sejumlah potongan baru ataupun rambut-rambut yang butuh perlakukan khusus. Selain itu, penata rambut dengan orang akan jauh lebih aman dibandingkan pemotong rambut robot.

7. Pekerja Kreatif

Salah satu pekerjaan yang mungkin bisa dibilang aman, karena tidak dapat tergantikan oleh kecerdasan buatan adalah para pekerja kreatif, seperti artis, penyanyi, dan musisi. Pasalnya, mereka harus menggunakan pengalaman hidup, emosi, dan kreativitas mereka untuk menghidupkan sesuatu yang baru.