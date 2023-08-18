MNC University Gelar Webinar University Life Preparation Fokus Pada Persiapan Karir dan Pencapaian Akademik

JAKARTA - MNC University terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pengalaman pendidikan terbaik kepada para calon mahasiswanya, dengan webinar informatif dengan tema "University Life Preparation", sebuah acara yang dirancang untuk membekali mahasiswa baru dengan persiapan yang tepat dalam menghadapi kehidupan di lingkungan kampus.

Dalam menghadapi perubahan yang terjadi dengan cepat di dunia pendidikan dan dunia kerja, persiapan yang baik menjadi semakin penting. Webinar ini dirancang sebagai wadah bagi para mahasiswa baru untuk mendapatkan wawasan tentang tantangan dan peluang yang akan mereka hadapi selama masa perkuliahan sekaligus mendapat tips cara menghadapinya dengan sukses.

Rangkaian webinar ini mencakup aspek penting seperti program pengembangan karier, magang, penentuan dan pencapaian tujuan akademik, serta pengembangan diri pribadi.

Pembicara pertama, Wida Nofiasari dengan presentasinya mengenai “Exploring the Internship: Empowering Gen Z at MNC Group”. Ia memberikan wawasan berharga tentang dunia magang, dan menekankan pentingnya magang sebagai jembatan antara pembelajaran di kelas dan penerapan dalam dunia nyata.

“Peluang yang tersedia di dalam MNC Group bagi para mahasiswa untuk terlibat dalam magang yang bermakna dan berkontribusi pada pertumbuhan pribadi dan profesional mahasiswa. Peran magang dalam memberdayakan generasi Z dengan meningkatkan keterampilan, menghadapkan mahasiswa pada lingkungan korporat, serta mendorong semangat inovasi dan adaptabilitas," ungkap Wida.

Pembicara kedua, Nur Asiah memfokuskan paparannya mengenai "Setting and Achieving Academic Goals”. Pada sesi ini membahas pentingnya menetapkan tujuan untuk kesuksesan akademik, menyoroti peran tujuan yang jelas dalam memberikan arahan, motivasi, dan rasa tujuan kepada para mahasiswa selama perjalanan mereka di perguruan tinggi.

Ia membimbing peserta melalui strategi untuk menetapkan tujuan yang efektif, dengan menekankan perlunya tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu.

“Tujuan akademik yang terdefinisi dengan baik tidak hanya meningkatkan kinerja akademik, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan pribadi dan disiplin diri”. Ucapnya.

Ia juga berbagi tips untuk mengatasi tantangan, mengelola waktu secara efisien, dan menjalani gaya hidup seimbang saat mengejar keunggulan akademik.