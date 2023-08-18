Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Perjuangan Guru Mengajar dengan Tulus, Rela Jalan Kaki 6 Km Pulang Pergi

Kismaya Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |17:27 WIB
Perjuangan Guru Mengajar dengan Tulus, Rela Jalan Kaki 6 Km Pulang Pergi
Guru di Gunungkidul rela jalan kaki 6 kilometer setiap hari pulang pergi sekolah (Foto: Kismaya Wibowo)
A
A
A

YOGYAKARTA - Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Seperti itulah potret yang tergambar pada Surono, guru di Gunungkidul, Yogyakarta, yang rela berjalan kaki pulang pergi ke sekolah. Setiap hari dia berjalan 6 kilometer dari rumah ke sekolah atau sebaliknya, demi memberi ilmu kepada anak didiknya.

Di hari kemerdekaan RI, dia berjalan kaki dari rumahnya menuju ke tempat upacara. Dengan membawa bendera merah putih, sang guru berjalan melintasi sungai dan pedesaan selama kurang lebih satu setengah jam untuk sampai di tempat upacara.

Kebiasaan tersebut sudah rutin dilakukan setiap tahun sejak tahun 2015. Surono adalah warga desa Rejosari, kecamatan Semin, kabupaten Gunungkidul. Dia memilih memaknai hari kemerdekaan dengan cara berjalan kaki dari rumah menuju ke tempat upacara.

Surono merupakan seorang guru agama SMP. Jarak rumah dengan tempat pelaksanaan upacara kurang lebih enam kilometer. Kurang lebih dia harus berjalan selama kurang lebih 1,5 jam.

Halaman:
1 2
