HUT ke-78 RI, Guru Musik Ciptakan Lagu Profil Pelajar Pancasila

JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) meluncurkan lagu Profil Pelajar Pancasila. Lagu Profil Pelajar Pancasila adalah ciptaan Guru Musik dari SMA Al Azhar Medan, Tri Adinata.

Peluncuran lagu itu disaksikan secara langsung oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia (HUT ke-78 RI) di Halaman Kantor Kemendikbudristek, Jakarta. Lagu tersebut memuat pesan-pesan terkait penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila.

BACA JUGA:

Makna Lagu Profil Pancasila

Ada enam dimensi Profil Pelajar Pancasila yang disampaikan melalui lagu itu yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; bergotong royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif. Kepala Puspeka Kemendikbudristek Rusprita Putri Utami menjelaskan bahwa berdasarkan tugas dan fungsinya, Puspeka berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pemelajar yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan enam ciri utama Profil Pelajar Pancasila.

BACA JUGA:

“Lagu Profil Pelajar Pancasila ini merupakan salah satu media untuk menyebarluaskan materi atau pesan penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila. Harapannya, dengan kita luncurkan bertepatan saat upacara peringatan HUT ke-78 RI dapat menjadi momentum yang tepat sehingga lagu Profil Pelajar Pancasila bisa diperkenalkan secara masif, tidak hanya kepada pemangku kepentingan pendidikan, tetapi juga masyarakat,” ujar Rusprita dalam keterangan kepada Okezone, Kamis (17/8/2023).

Ia menilai, pemilihan lagu sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila lebih efektif dibandingkan bentuk media komunikasi massa lainnya. Lagu yang dilengkapi dengan video musik akan dapat mempertegas pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak.

“Seperti liriknya, Profil Pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada, semoga lagu ini akan benar-benar menjadi media untuk kita dapat menanamkan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila di dalam diri anak-anak kita, generasi penerus bangsa di masa depan,” kata Rusprita.