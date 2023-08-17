Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Sepatu Lilly Wenda Copot saat Bawa Baki di Istana Negara, Netizen Puji Tetap Tenang

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |13:01 WIB
Sepatu Lilly Wenda Copot saat Bawa Baki di Istana Negara, Netizen Puji Tetap Tenang
Sepatu Lilly Wenda copot saat bertugas sebagai Paskibraka di Istana Negara (Foto: YouTube Setpres RI)
A
A
A

JAKARTA - Lilly Wenda, anggota Paskibraka yang juga menjadi pembawa baki di Istana Negara saat HUT ke-78 RI, Kamis (17/8/2023), mendadak viral. Sepatu pantofel sebelah kiri Lilly Wenda copot saat di tengah lapangan.

Namun berkat kesungguhan dan rasa bangga Lilly Wenda saat tampil menjadi pembawa baki, dia tetap menyelesaikan tugasnya. Momen itu terjadi saat Lilly Wenda selesai menyerahkan bendera merah putih kepada Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara.

 sepatu Lilly Wenda copot saat menjadi pembawa baki (Foto: YouTube Setpres)

Lilly Wenda mundur perlahan dengan menuruni anak tangga. Kemudian saat di lapangan, ketika pelajar asal Papua Pegunungan itu baris-berbaris, tiba-tiba saja sepatunya copot di tengah lapangan.

 BACA JUGA:

Namun dengan tetap senyum, Lilly Wenda santai dan terus melaksanakan tugasnya tanpa sepatu kiri. Terlihat kakinya hanya terbungkus kaus kaki warna putih.

 BACA JUGA:

Video ini mendadak viral dan mendapat komentar beragam dari netizen. Rata-rata, mereka tetap salut karena Lilly Wenda berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Halaman:
1 2
