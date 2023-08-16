Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Canggih! Mahasiswa Ini Ciptakan Alat Pelacak Kasus Gizi Buruk dan Stunting

Yudha Prawira , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |13:17 WIB
Canggih! Mahasiswa Ini Ciptakan Alat Pelacak Kasus Gizi Buruk dan Stunting
Ilustrasi mahasiswa ciptakan alat pelacak stunting dan gizi buruk (Foto: Freepik)
A
A
A

SURABAYA - Rizky Fajar Hidayat, mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur, berinovasi dengan membuat aplikasi pemetaan penyebaran gizi buruk atau stunting di wilayah Jawa Timur. Selain dapat diakses secara daring, aplikasi ini juga memungkinkan masyarakat melapor secara langsung dugaan kasus stunting di lingkungannya yang dapat ditinjau serta divalidasi langsung Dinas Kesehatan.

Aplikasi pemetaan gizi buruk atau stunting tersebut berbasis website. Sang pembuatnya menggunakan algoritma k-means clustering hasil karya mahasiswa program studi teknik informatika Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945, Untag Surabaya.

 BACA JUGA:

Aplikasi ini dapat memberikan informasi secara rinci trerkait data persebaran kasus stunting di berbagai kota dan kabupaten se Jawa Timur. Untuk lebih mendukung aplikasi ini, Rizky juga berkoordinasi dengan Dinkes Jawa Timur terkait keakuratan data hingga sosialisasi stunting melalui aplikasi tersebut.

Aplikasi ini menggunakan algoritma k-means clustering yang memungkinkan untuk menampilkan pengelompokan wilayah kasus penyebaran gizi buruk di Jawa Timur. Melalui aplikasi ini, masyarakat juga dapat berperan aktif melaporkan dugaan kasus stunting di lingkungan masing-masing.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183927/kampus-tZhi_large.jpg
Majukan Penelitian dan Ilmiah, Ada Wadah Baru bagi Jurnal Akademik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3174100/udang-Ykoq_large.jpg
Mengenal Cesium-137, Zat Radioaktif yang Ditemukan di Udang Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/65/3168089/einstein-grqj_large.jpg
Daftar Penemuan Terlarang yang Seharusnya Tak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/65/3144535/planet-P8yI_large.jpg
Ada Planet Baru Terdeteksi di Batas Tata Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/65/3141367/atom-R9pS_large.jpg
Terungkap! Foto Pertama Atom Tunggal Jadi Terobosan Besar di Dunia Sains
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/65/3139252/gajah-t79G_large.jpg
Tahukah Kamu, Gajah Takut dengan Semut? Ini Penjelasan Ilmiah yang Jarang Diketahui!
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement