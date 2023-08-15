Arkeolog Nicolaus Copernicus University Temukan Kerangka Anak Vampir dari Abad 17

POLANDIA - Arkeolog menemukan makam kerangka anak vampir yang muncul pada abad ke-17. Kerangka tersebut ditemukan di sebuah kota mati area pemakaman Polandia dengan pergelangan kaki digembok.

Para peneliti menemukan kerangka anak vampir itu dikubur telungkup dan digembok ke tanah dalam upaya untuk meredakan ketakutan penduduk desa bahwa anak itu akan bangkit dari kematian. Laporan Insider, dikutip Selasa (15/8/2023), sisa-sisa kerangka anak itu, yang diyakini para antropolog berusia 5 hingga 7 tahun, ditemukan di pemakaman massal tak bertanda di desa Pień, Polandia, dekat Ostromecko.

Nekropolis berarti kota mati. Di sana merupakan tempat para arkeolog menemukan seorang wanita vampir tahun lalu yang dikubur dengan gembok terpasang di jempol kakinya dan sabit tergeletak di lehernya.

Profesor arkeologi dari Nicolaus Copernicus University Dariusz Poliński, yang memimpin kedua penggalian tersebut, mengatakan bahwa kedua kuburan itu ditemukan hanya berjarak 2 meter dari satu sama lain di kuburan. Poliński mengatakan dia dan para penelitinya telah menemukan sekitar 100 kuburan, di antaranya menampilkan teknik penguburan yang tidak biasa termasuk taktik anti-vampir yang digunakan untuk menghentikan orang kembali dari kubur, termasuk gembok segitiga yang dipasang di kaki agar tetap tertambat ke tanah.