PPI Belanda Gelar Simposium Internasional, Satukan Pelajar Luar Negeri

JAKARTA - PPI Belanda, sebelumnya bernama Indische Vereeniging yang diprakarsai Bung Hatta, kembali menorehkan prestasi. Setelah sebelumnya merayakan peringatan 100 tahun PPI Belanda.

Kali ini sukses menjadi tuan rumah Simposium Internasional XV PPI Dunia. Berlangsung di empat kota berbeda. Yakni Rotterdam, Amsterdam, Leiden dan Den Haag.

Simposium yang berlangsung selama lima hari sejak 8-12 Agustus 2023 tersebut adalah forum tertinggi PPI Dunia untuk menetapkan sejumlah agenda organisasi. Diantaranya, sidang organisasi, pembentukan dewan presidium, pengesahan AD/ART, pengukuhan Alumni Connect sebagai wadah alumni PPI Dunia, pemilihan tuan rumah simposium berikutnya, serta pemilihan Koordinator PPI Dunia 23/24.

Mengusung tema A Nation Reimagined yang diramaikan oleh panelis dalam rangkaian seminar akademik. Membahas beragam isu kebangsaan. Antara lain, ketahanan pangan Indonesia, rivalitas geopolitik dan peran pelajar, inovasi digital, krisis iklim hingga kebudayaan.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda H.E Mayerfas menyampaikan, Simposium Internasional XV PPI Dunia adalah forum yang memperkuat pelajar.