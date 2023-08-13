Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

PPI Belanda Gelar Simposium Internasional, Satukan Pelajar Luar Negeri

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |19:03 WIB
PPI Belanda Gelar Simposium Internasional, Satukan Pelajar Luar Negeri
PPI Belanda Gelar Simposium Internasional (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PPI Belanda, sebelumnya bernama Indische Vereeniging yang diprakarsai Bung Hatta, kembali menorehkan prestasi. Setelah sebelumnya merayakan peringatan 100 tahun PPI Belanda.

Kali ini sukses menjadi tuan rumah Simposium Internasional XV PPI Dunia. Berlangsung di empat kota berbeda. Yakni Rotterdam, Amsterdam, Leiden dan Den Haag.

Simposium yang berlangsung selama lima hari sejak 8-12 Agustus 2023 tersebut adalah forum tertinggi PPI Dunia untuk menetapkan sejumlah agenda organisasi. Diantaranya, sidang organisasi, pembentukan dewan presidium, pengesahan AD/ART, pengukuhan Alumni Connect sebagai wadah alumni PPI Dunia, pemilihan tuan rumah simposium berikutnya, serta pemilihan Koordinator PPI Dunia 23/24.

Mengusung tema A Nation Reimagined yang diramaikan oleh panelis dalam rangkaian seminar akademik. Membahas beragam isu kebangsaan. Antara lain, ketahanan pangan Indonesia, rivalitas geopolitik dan peran pelajar, inovasi digital, krisis iklim hingga kebudayaan.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda H.E Mayerfas menyampaikan, Simposium Internasional XV PPI Dunia adalah forum yang memperkuat pelajar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement