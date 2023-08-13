Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cara ITS Lawan Perubahan Iklim

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |11:03 WIB
Cara ITS Lawan Perubahan Iklim
Ini Cara ITS Lawan Perubahan Iklim (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Kali ini, dalam rangka Dies Natalis ke-63, ITS mengadakan kegiatan ITS Climate Action (ICA),

Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng IPU AEng menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian ITS terhadap perubahan iklim.

“Semua harus tahu kebutuhan dunia saat ini untuk berkontribusi melawan perubahan iklim,” ujar pria yang akrab disapa Ashari ini dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/8/2023).

Dosen Teknik Elektro ini menambahkan, bentuk kepedulian ITS terhadap lingkungan lebih dari sekedar ICA. ITS turut berkontribusi terhadap riset yang juga bertujuan untuk melawan perubahan iklim, seperti penelitian dan pengembangan kendaraan listrik yang tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca.

Ketua Panitia Dies Natalis ke-63 ITS, Dr I Ketut Eddy Purnama ST MT menjelaskan, aksi penanaman pohon ini diharapkan dapat mengurangi jejak karbon untuk melawan perubahan iklim. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan ITS yang lebih bersih dan atmosfir belajar yang lebih nyaman.



