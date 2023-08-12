Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

New York University Ajak Anak Muda Jadi Pemimpin Masa Depan, Ini Link dan Cara Daftarnya

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |17:13 WIB
New York University Ajak Anak Muda Jadi Pemimpin Masa Depan, Ini Link dan Cara Daftarnya
New York University ajak anak muda belajar jadi pemimpin (Foto: NYU-Kuncie)
A
A
A

JAKARTA - Bercita-cita menjadi pemimpin atau leader, harus memiliki jiwa kepemimpinan sejak dini atau leadership. Sejumlah ahli dari New York University mengajak anak muda untuk berani menjadi pemimpin.

NYU saat ini menduduki peringkat 25 universitas terbaik di Amerika Serikat. NYU juga merauh peringkat 38 di QS World University Rankings.

BACA JUGA:

Batal Kuliah di Korsel, Calon Mahasiswa Protes soal Pengembalian Uang 

Lewat program Innovative Leadership dengan Catalyst Global Consulting dan Kuncie, New York University membuka akses yang lebih luas lagi bagi para profesional di Indonesia dan Asia Tenggara untuk mendapatkan pembelajaran bertaraf internasional dari NYU. Selain itu, program ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi para profesional agar memiliki kemampuan esensial untuk berkompetisi di skala global. 

"Peningkatan skill merupakan hal yang paling vital untuk mempersiapkan para profesional untuk dapat berkompetisi dengan para profesional dari berbagai perusahaan berskala internasional.

Halaman:
1 2 3
