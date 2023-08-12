Industri Perhotelan dan Kapal Pesiar Jadi Pilihan Karier Cerah Lulusan Vokasi

JAKARTA - Tertarik bekerja di hotel atau kapal pesiar? Tentunya sebuah hal yang menantang di dunia akomodasi bagi lulusan SMK dan Vokasi. Bagaimana sih peluang karier dan masa depan di bidang ini?

Perkembangan industri hotel dan kapal pesiar internasional semakin pesat, terutama setelah masa pandemi Covid-19 berakhir. Untuk mempersiapkan lulusan industri perhotelan-kapal pesiar yang profesional serta berdaya saing tingkat nasional maupun internasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) fasilitasi kerja sama antara PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni dengan Forum Kursus Perhotelan-Kapal Pesiar Indonesia (FKPKPI).

Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan di Kapal Motor (KM) Kelud, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.