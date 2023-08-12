Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Industri Perhotelan dan Kapal Pesiar Jadi Pilihan Karier Cerah Lulusan Vokasi

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |11:54 WIB
Industri Perhotelan dan Kapal Pesiar Jadi Pilihan Karier Cerah Lulusan Vokasi
Kapal pesiar dan perhotelan jadi pilihan karier untuk lulusan vokasi (Foto: Freepik)
JAKARTA - Tertarik bekerja di hotel atau kapal pesiar? Tentunya sebuah hal yang menantang di dunia akomodasi bagi lulusan SMK dan Vokasi. Bagaimana sih peluang karier dan masa depan di bidang ini?

Perkembangan industri hotel dan kapal pesiar internasional semakin pesat, terutama setelah masa pandemi Covid-19 berakhir. Untuk mempersiapkan lulusan industri perhotelan-kapal pesiar yang profesional serta berdaya saing tingkat nasional maupun internasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) fasilitasi kerja sama antara PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni dengan Forum Kursus Perhotelan-Kapal Pesiar Indonesia (FKPKPI).

 BACA JUGA:

Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan di Kapal Motor (KM) Kelud, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

