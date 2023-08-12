Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Hujan Meteor Perseid Paling Cepat Bisa Dilihat Malam Ini Pukul 22.00 WIB

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |19:04 WIB
Hujan Meteor Perseid Paling Cepat Bisa Dilihat Malam Ini Pukul 22.00 WIB
Jangan lewatkan hujan meteor Perseid pada 13-14 Agustus (Foto: Freepik)
JAKARTA - Hujan meteor Perseid bakal terlihat mulai tanggal 13-14 Agustus 2023. Akan tetapi menurut NASA, paling cepat hujan meteor ini bisa muncul pada pukul 22.00 WIB malam nanti.

Fenomena astronomi ini, dilansir dari laman resmi NASA, Sabtu (12/8/2023), dianggap menjadi hujan meteor terbaik yang terjadi pada tahun ini. Meteor Perseid merupakan meteor yang bergerak cepat dan terang. Perseid sering meninggalkan cahaya dan warna yang panjang saat melesat melewati atmosfer bumi. Perseid adalah hujan meteor paling banyak dengan 50 sampai 100 meteor yang terlihat perjamnya.

Selain hujan meteornya yang banyak, Perseid juga dikenal dengan bola apinya, bola api tersebut merupakan ledakan cahaya dan warna yang lebih besar dan dapat bertahan lebih lama dari meteor yang lainnya. Hal itu terjadi karena material komet yang lebih besar sehingga menimbulkan bola api yang lebih terang.

Halaman:
1 2
