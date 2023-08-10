5 Hasil Karya Sastra Peninggalan Kerajaan Kediri

JAKARTA- Deretan hasil karya sastra peninggalan kerajaan Kediri menarik dikulik. Pasalnya, pada zaman itu, karya sastra berkembang dengan begitu pesat. Hal ini karena raja menaruh perhatian pada kesusastraan sebagai budaya kerajaan. Para pujangga di Kediri juga bebas untuk berfikir dan melahirkan karya-karyanya.

Oleh sebab itu, pada zaman ini karya sastra seperti puisi, cerita rakyat, dan lainnya banyak dilahirkan. Tak ayal, masa ini juga disebut sebagai zaman keemasan Jawa Kuno.

Melansir dari berbagai sumber, berikut adalah 5 hasil karya sastra peninggalan Kerajaan Kediri:

1. Kakawin Bharatayudha

Kakawin Bharatayudha adalah kitab yang berisikan kisah Mahabharata. Dalam kisahnya, diceritakan sebuah perang besar antara Pandawa dan Kurawa yang saling memperebutkan Kerajaan Hastina dan disebut Perang Baratayudha.

Kakawin ini digubah pertama kali oleh Mpu Sedah dan diselesaikan oleh Empu Panuluh. Konon, kitab ini ditulis untuk memberikan gambaran masyarakat Kediri tentang perang saudara antara Panjalu dan Jenggala pada zaman dahulu.