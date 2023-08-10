10 Cerita Dongeng Anak Pendek Sebelum Tidur

JAKARTA - Setidaknya ada 10 cerita dongeng anak sebelum tidur yang sudah sepatutnya dibacakan untuk sang buah hati. Terlebih ketika malam hari sebelum menjelang tertidur.

Dongeng termasuk dalam karya sastra lama sebagai wujud tradisi lisan yang mengakar kuat di Tanah Air. Ada begitu banyak ragam dongeng yang menyebar dari orang ke orang maupun dibukukan jadi karya tulisan. Cerita dongeng biasanya mengisahkan kejadian fiksi atau khayalan.

Tokoh dalam cerita dongeng biasanya imajinatif berupa hewan atau makhluk lainnya. Oleh karenanya, cerita dongeng sering diminati kalangan anak-anak karena pada usianya anak-anak senang berimajinasi tentang hal-hal yang seru dan ajaib.

Anak-anak yang biasa membaca atau dibacakan dongeng cenderungnya memiliki konsentrasi dan kemampuan mendengarkan yang baik. Selain itu juga ingatannya akan kuat, kaya kosakata, dan pemahaman bahasa yang baik.

