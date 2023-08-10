Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

10 Cerita Dongeng Anak Pendek Sebelum Tidur

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:03 WIB
10 Cerita Dongeng Anak Pendek Sebelum Tidur
A
A
A

JAKARTA - Setidaknya ada 10 cerita dongeng anak sebelum tidur yang sudah sepatutnya dibacakan untuk sang buah hati. Terlebih ketika malam hari sebelum menjelang tertidur.

Dongeng termasuk dalam karya sastra lama sebagai wujud tradisi lisan yang mengakar kuat di Tanah Air. Ada begitu banyak ragam dongeng yang menyebar dari orang ke orang maupun dibukukan jadi karya tulisan. Cerita dongeng biasanya mengisahkan kejadian fiksi atau khayalan.

Tokoh dalam cerita dongeng biasanya imajinatif berupa hewan atau makhluk lainnya. Oleh karenanya, cerita dongeng sering diminati kalangan anak-anak karena pada usianya anak-anak senang berimajinasi tentang hal-hal yang seru dan ajaib.

Anak-anak yang biasa membaca atau dibacakan dongeng cenderungnya memiliki konsentrasi dan kemampuan mendengarkan yang baik. Selain itu juga ingatannya akan kuat, kaya kosakata, dan pemahaman bahasa yang baik.

 BACA JUGA:

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement