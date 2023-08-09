10 Nama Sastrawan Indonesia Terkenal dan Karyanya

JAKARTA - 10 nama sastrawan Indonesia yang terkenal dan karyanya patut dipelajari. Selain karya menarik yang dihasilkan sastrawan ini menghasilkan beragam tulisan yang dapat memikat para pembacanya.

Sastrawan memiliki peran penting dalam suatu peristiwa dan sejarah di dunia. Dengan tulisanya sastrawan mampu mengabadikan kejadian menjadi sebuah cerita. Simak 10 nama sastrawan Indonesia yang terkenal dengan karyanya dalam artikel berikut dikutip Rabu (9/8/2023).

10 Nama Sastrawan Indonesia

1. Sapardi Djoko Damono

Sapardi Djoko Damono merupakan sastrawan Indonesia yang aktif dan berpengaruh di Indonesia. Karya Sapardi mencakup unsur cinta dan kasmaran yang mampu memikat pembacanya.

Karya dari Sapardi yang terkenal yakni puisi berjudul Aku Ingin, Hujan Bulan Juni, Berjalan ke Barat di Waktu Pagi Hari Nanti dan lainnya. Sapardi menjadi sastrawan yang cukup aktif dalam menerjemahkan tulisan menarik dari luar negeri seperti Giorgos Seferis.

2. Pramoedyan Ananta Toer

Pramoedya Ananta Toer menjadi salah satu sastrawan terkenal di Indonesia. Karya yang ditulis meliputi aktivitas sosial dan kritikan.

Karya yang dimiliki Pramoedyan yakni tetralogi Pulau Buru, Midah, Larasati, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu dan lainnya. Selain terjun ke dunia fiksi, Pramoedya juga aktif dalam menulis esai.

3. W.S Rendra

W.S Rendra juga masuk ke dalam sastrawan terkenal di Indonesia. Rendra aktif di bidang kepenyairan dan sastra sejak usia muda.

Karya terkenal milik Rendra yakni Perempuan yang Tergusur, Sajak Sebatang Lisong, hingga Nyanyian Angsa. Sedangkaan dalam bidang drama seperti Orang-Orang di Tikungan Jalan, Lingkaran Kapur Putih, hingga Panembahan Reso.

4. Chairil Anwar

Chairil Anwar juga masuk dalam sastrawan terkenal di Indonesia. Chairil identik dengan penampilannya yang klasik.

Dengan gaya yang necis, Chairil merupakan pribadi pemikir dan sangat kritis. Karya berjudul Aku membuat Chairil dijuluki sebagai Si Binatang Jalang.

Karya terkenal dari Chairil antara lain Pulanglah Dia Si Anak Hilang, Aku Ini Binatang Jalang, Deru Campur Debu, Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan yang Putus, serta berbagai tulisan lain yang penuh dengan kritik dan kisah percintaan.

5. Sutardji Calzoum B

Sutardji Calzoum Bachri adalah seorang sastrawan terkenal di Indonesia. Penyair kontemporer dengan julukan Presiden Penyair Indonesia ini menjadi pelopor dari penyair angkatan '70.

Keunikan dari Sutardji yakni ungkapan kata yang terbebas dari pengertian secara harfiah. Hal ini membuat karya Sutardji menarik untuk dibaca.

Karya puisi milik Sutardji antara lain Amuk, O, Aku Datang Padamu, Hujan Menulis Ayam, Hijau Kelon dan Puisi, Kecuali, dan masih banyak lagi.