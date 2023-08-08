Ternyata Ini Jurusan Kuliah 5 Orang Terkaya di Dunia 2023

Ternyata Ini Jurusan Kuliah 5 Orang Terkaya di Dunia (Foto: Freepik)

JAKARTA - Ternyata ini jurusan kuliah 5 orang terkaya di dunia versi Forbes 2023. Saat ini orang terkaya di dunia ditempati oleh Elon Musk.

Elon Musk merupakan bos Tesla hingga Twitter mempunyai harta kekayaan USD231 miliar atau setara Rp3.465 triliun (kurs Rp15.000 per USD). Demikian seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta.

Diketahui, Elon Musk merupakan alumni dari University of Pennsylvania. Bahkan, kampusnya masuk sebagai kampus pencetak orang terkaya di dunia versi Forbes 2022.

Namun perlu diingat, jurusan kuliah tidak selamanya menentukan keberhasilan orang termasuk para miliarder dunia akan tetapi menjadi pertimbangan demi karier di masa depan.

Berikut ini jurusan kuliah 5 orang terkaya di dunia versi Forbes 2023.

1. Elon Musk

Mempunyai harta kekayaan USD231 miliar atau setara Rp3.465 triliun (kurs Rp15.000 per USD). Elon Musk merupakan alumni dari University of Pennsylvania.

Diketahui, Elon Musk pernah mengambil jurusan kuliah Fisika, Ekonomi, Terapan Fisika, dan Teknik Material. Elon Musk juga pernah belajar di Stanford University namun tidak selesai (drop out).

2. Bernard Arnault

Bernard Arnault merupakan orang terkaya nomor 2 di dunia dengan harta kekayaan USD222,2 miliar atau setara Rp3.333 triliun.

Bernard Arnault merupakan bos besar LVMH M̈oët Hennessy Louis Vuittion. Diketahui Bernard Arnault merupakan sarjana lulusan seni/sains di Ecole Polytechnique de Paris.