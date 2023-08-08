6 Foto Sastrawan Indonesia dan Biografi Singkatnya

JAKARTA- Beberapa foto sastrawan Indonesia beserta biografi singkatnya akan Anda ketahui pada artikel ini. Pasalnya Bahasa Indonesia kemudian senantiasa berkembang hingga melahirkan banyak sastrawan di Indonesia.

Ada banyak karya sastra yang dilahirkan oleh sastrawan-sastrawan legendaris tanah air. Mulai dari puisi, cerpen, novel dan sebagainya.

Melansir dari berbagai sumber, berikut adalah foto dan biografi singkat 8 sastrawan Indonesia.

1. Marah Rusli





Marah Rusli bin Abu Bakar lahir di Padang, 7 Agustus 1889. Salah satu karya terbaiknya adalah kisah Siti Nurbaya yang tebit sejak 1920 dan eksis hingga saat ini.

Kepopuleran Roman Siti Nurbaya membuatnya meraih hadiah tahunan dari pemerintah tahun 1969 untuk bidang sastra dan hingga diterjemahkan ke bahasa Rusia. Selain Siti Nurbaya, karya Marah Rusli lainnya adalah La Hami (1924), Anak dan Kemenakan (1956), Memang Jodoh, serta Tesna Zahera.