HOME EDUKASI KAMPUS

Jangan Galau! Ini Tips Mudah Pilih Ekstrakulikuler Paling Keren di Kampus

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |21:20 WIB
Jangan Galau! Ini Tips Mudah Pilih Ekstrakulikuler Paling Keren di Kampus
Tips memilih ekstrakurikuler (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Selain kegiatan akademik, penting juga agar bergaul dengan terlibat pada kegiatan kampus. Dunia perkuliahan memiliki banyak sekali ekstrakurikuler (ekskul). Akan tetapi kamu yang baru akan menjadi mahasiswa baru atau maba, pasti bingung mau pilih yang mana!

Sebagai mahasiswa, tidak ada salahnya kamu turut bergabung dalam ekstrakulikuler kampus untuk mengembangkan minat dan bakat.

 BACA JUGA:

Akan tetapi, banyaknya ekstrakurikuler membuat mahasiswa merasa bingung memilih ekstrakurikuler yang cocok untuk dirinya. Namun tenang saja, berikut ini ada deretan tips memilih ekstrakulikuler kampus dari berbagai sumber, Sabtu (5/8/2023).

Tips Pilih Ekstrakulikuler Kampus

1. Pilih sesuai dengan masa depan yang ingin dikejar

 

Masa depan pun layak menjadi pertimbangan dalam memilih ekstrakulikuler di kampus. Misalnya, kamu ingin menjadi seorang jurnalis, di dalam kelas kamu hanya mendapat ilmu tentang pelajaran bagaimana menjadi jurnali dan mengumpulkan informasi. Untuk mendapat pengalaman pasti menjadi jurnalis. kamu dapat bergabung dengan klub jurnalistik kampus. Di dalam klub tersebut biasanya akan ada praktik mencari berita serta menulis berita tentang peristiwa yang terjadi di kampus.

 BACA JUGA:

Nantinya hal tersebut bisa menjadi portofolio untuk mencari magang atau pekerjaan setelah lulus kuliah.

2. Pilihlah sesuai dengan passion

Ketika datang untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler, penting untuk memikirkan apa yang benar-benar kamu sukai. Jika kamu benar-benar tertarik dengan aktivitas tersebut, kemungkinan besar kamu akan tetap melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh di dalam ekstrakulikuler tersebut hingga menjadi unggul di dalamnya.

Jadi, pikirkan tentang apa yang kamu sukai, dan apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut. Misalnya, jika kamu bersemangat tentang musik, mungkin bisa bergabung dengan band sekolah atau paduan suara. Jika kamu memiliki bakat menulis bisa bergabung dengan klub jurnalistik. Jika kamu tertarik dengan sains cobalah bergabunglah dengan klub sains.

Halaman:
1 2
