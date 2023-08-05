IPB University Buka Pendaftaran Program Studi Dokter, Ini Link dan Jadwalnya

BOGOR - IPB University mulai membuka pendaftaran Program Studi (Prodi) Dokter, Fakultas Kedokteran (FK) untuk jenjang sarjana (S1). Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 5-11 Agustus 2023.

Menurut Rektor IPB University, Prof Arif Satria, FK IPB University turut menyumbang pemenuhan kebutuhan akan tenaga dokter di Indonesia, terutama di Jawa Barat. IPB University memiliki kontribusi penting dalam penanganan dan pengembangan one health (kesehatan semesta) dan pengembangan Agromaritim 4.0.

Wakil Rektor IPB University bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof drh Deni Noviana menjelaskan, kurikulum FK IPB University dibuat sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2021. Kurikulum tersebut didesain untuk menghasilkan dokter yang profesional, kompeten, beretika serta memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat primer, dengan kompetensi keunggulan kedokteran agromaritim dan pendekatan one health.

“Struktur kurikulum juga disusun mengikuti komponen Kurikulum 2020 Integrasi Multistrata IPB University (K2020 Multistrata) dengan pemantapan life base learning yang akan menghasilkan lulusan yang unggul, lincah dan adaptif terhadap perubahan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Sabtu (5/8/2023).

Proses pembelajaran di FK IPB University menerapkan model SPICES: Student Centered, Problem Based Learning, Integrated Teaching, Community-based, Electives and Systematic. Profil lulusan FK IPB University diharapkan menjadi klinisi yang andal, pendidik yang berdedikasi, peneliti yang unggul, agen perubahan dan pembangunan sosial dan innopreneurship yang adaptif di era industri.

Jadwal Pendaftaran

1. Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 5-11 Agustus 2023

2. Ujian dilaksanakan secara daring pada 12 Agustus 2023.

3. Pengumuman seleksi akan diumumkan pada tanggal 15 Agustus mendatang.

4. Calon mahasiswa FK IPB University yang diterima selanjutnya dapat melakukan registrasi ulang pada 14-18 Agustus 2023. Pada periode yang sama, FK IPB University juga memberikan masa sanggah apabila ada peserta yang merasa tidak puas terhadap pengumuman hasil seleksi.