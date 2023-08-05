Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

IPB University Buka Pendaftaran Program Studi Dokter, Ini Link dan Jadwalnya

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |12:25 WIB
IPB University Buka Pendaftaran Program Studi Dokter, Ini Link dan Jadwalnya
IPB University buka pendaftaran Fakultas Kedokteran (Foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - IPB University mulai membuka pendaftaran Program Studi (Prodi) Dokter, Fakultas Kedokteran (FK) untuk jenjang sarjana (S1). Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 5-11 Agustus 2023.

Menurut Rektor IPB University, Prof Arif Satria, FK IPB University turut menyumbang pemenuhan kebutuhan akan tenaga dokter di Indonesia, terutama di Jawa Barat. IPB University memiliki kontribusi penting dalam penanganan dan pengembangan one health (kesehatan semesta) dan pengembangan Agromaritim 4.0.

Wakil Rektor IPB University bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof drh Deni Noviana  menjelaskan, kurikulum FK IPB University dibuat sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2021. Kurikulum tersebut didesain untuk menghasilkan dokter yang profesional, kompeten, beretika serta memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat primer, dengan kompetensi keunggulan kedokteran agromaritim dan pendekatan one health.

“Struktur kurikulum juga disusun mengikuti komponen Kurikulum 2020 Integrasi Multistrata IPB University (K2020 Multistrata) dengan pemantapan life base learning yang akan menghasilkan lulusan yang unggul, lincah dan adaptif terhadap perubahan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Sabtu (5/8/2023).

 BACA JUGA:

Proses pembelajaran di FK IPB University menerapkan model SPICES: Student Centered, Problem Based Learning, Integrated Teaching, Community-based, Electives and Systematic. Profil lulusan FK IPB University diharapkan menjadi klinisi yang andal, pendidik yang berdedikasi, peneliti yang unggul, agen perubahan dan pembangunan sosial dan innopreneurship yang adaptif di era industri. 

Jadwal Pendaftaran 

1. Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 5-11 Agustus 2023

2. Ujian dilaksanakan secara daring pada 12 Agustus 2023.

3. Pengumuman seleksi akan diumumkan pada tanggal 15 Agustus mendatang. 

4. Calon mahasiswa FK IPB University yang diterima selanjutnya dapat melakukan registrasi ulang pada 14-18 Agustus 2023. Pada periode yang sama, FK IPB University juga memberikan masa sanggah apabila ada peserta yang merasa tidak puas terhadap pengumuman hasil seleksi. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/65/3143896/kuliah-78zh_large.jpg
Daftar 10 Jurusan Favorit IPB di SNBT dan SNBP 2025, Persaingan Ketat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/65/3073415/ipb-university-didapuk-sebagai-perguruan-tinggi-terbaik-indonesia-s-sdgs-action-awards-2024-9w3R30mCkh.jpg
IPB University Raih Indonesia's SDGs Action Awards 2024 sebagai Perguruan Tinggi Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/65/3051173/profil-dadan-hindayana-dosen-ipb-yang-resmi-dilantik-jokowi-jadi-kepala-badan-gizi-nasional-HEGwQRSz2C.png
Profil Dadan Hindayana, Dosen IPB yang Resmi Dilantik Jokowi Jadi Kepala Badan Gizi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/65/3045571/mahasiswa-baru-tewas-gantung-diri-ipb-tegaskan-pengenalan-kampus-jauh-dari-perpeloncoan-bP4frZ3BnT.png
Mahasiswa Baru Tewas Tergantung, IPB Tegaskan Pengenalan Kampus Jauh dari Perpeloncoan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/65/3039643/ipb-jalin-kerja-sama-dengan-kampus-top-australia-I18ZSCwH4i.jpg
IPB Jalin Kerja Sama dengan Kampus Top Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/65/3038747/ipb-university-of-tasmania-tingkatkan-kapasitas-dosen-dan-peneliti-VPgYWvA7vD.png
IPB-University of Tasmania Tingkatkan Kapasitas Dosen dan Peneliti
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement