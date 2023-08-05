Mahasiswa Sulap Jambu Kristal Jadi Keripik dan Sari Buah, Ini Manfaatnya

JAKARTA - Berbagai hasil budidaya lokal dapat dimanfaatkan oleh masyarakat agar memiliki nilai ekonomi. Salah satunya jambu kristal yang merupakan sumber daya di Desa Wiromartan, Kebumen, Jawa Tengah, dimanfaatkan oleh para mahasiswa sebagai camilan.

Mahasiswa IPB University yang tengah mengikuti Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKN-T) Inovasi membuat inovasi baru berupa keripik dan sari buah. keripik jambu dibuat dengan dua percobaan.

“Sebelumnya, kami melakukan percobaan terlebih dahulu, lalu dipilih dengan voting resep mana yang paling bagus,” kata Zahra Timur Eda, mahasiswa KKN-T Inovasi IPB University dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Sabtu (5/8/2023).