Pengertian Simple Present Tense, Rumus dan Contoh Kalimat

Pengertian simple present tense, rumus dan contoh kalimat akan diulas dalam artikel ini. Materi ini mudah dimengerti.

Pertama, pengertian dari Simple Present Tense, yaitu bentuk tenses yang dapat digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara teratur, rutin, atau biasa dilakukan pada masa sekarang.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (4/8/2023), present sendiri artinya adalah "masa sekarang atau kini". Kemudian simple artinya sederhana, dan tense adalah bentuk kata kerja sesuai periode waktu yang digunakan.

Rumus Simple Present Tense