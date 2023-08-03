Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

5 Jurusan Kuliah Pencetak Para Pemimpin Perempuan di Dunia, Salah Satunya Wapres AS

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |14:02 WIB
5 Jurusan Kuliah Pencetak Para Pemimpin Perempuan di Dunia, Salah Satunya Wapres AS
Ilustrasi kuliah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin dunia pada zaman sekarang tidak hanya berasal dari kalangan pria, tapi semakin banyak perempuan yang menunjukan potensinya untuk menjadi seorang pemimpin.

Dengan adanya perkembangan zaman, perempuan dan laki-laki bisa menempuh pendidikan dan karir yang setara. Bahkan hingga menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan.

Berikut ini jurusan kuliah yang pernah ditempuh oleh para pemimpin perempuan di dunia dilansir berbagai sumber:

1. Kamala Harris - Wakil Presiden AS

Kamala Harris merupakan seorang politikus dan pengacara Amerika Serikat yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat ke-49. Sebelumnya ia juga menjabat sebagai senator Amerika Serikat dari California dari 2017 hingga 2021, Jaksa Agung California ke-32 dari 2011 sampai 2017, dan sebagai Jaksa Distrik San Francisco.

Pada tahun 2020, Joe Biden memilih Harris sebagai kandidat wakil presiden. Dan pada 7 November 2020, ia bersama Joe Biden menang dalam pemilihan umum. Harris menjadi keturunan India-Amerika, keturunan Afrika-Amerika, dan perempuan pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang menduduki jabatan sebagai wakil presiden.

Harris belajar di Howard University , Black College yang prestisius di Washington, DC. Ia menempuh pendidikan jurusan ilmu politik dan ekonomi. Saat kuliah, ia mengikuti perkumpulan mahasiswa kulit hitam terkemuka yang ada dikampusnya, Alpha Kappa Alpha. Selain itu, Kamala juga pernah mengikuti sekolah hukum di San Fransisco.

Halaman:
1 2 3
