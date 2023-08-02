Daftar 10 Kampus Terbaik di Jawa Timur versi Webometrics 2023

JAKARTA - Bagi kamu yang ingin belajar atau menempuh studi di Jawa Timur, ada sejumlah pilihan kampus yang menjadi rekomendasi. Deretan kampus masuk dalam peringkat terbaik versi Webometrics.

Sebut saja Universitas Brawijaya dan Universitas Airlangga. Kedua kampus yang menghasilkan para tokoh terbaik itu juga menjadi kampus top di Jawa Timur.

Universitas Brawijaya memiliki lulusan terbaik seperti pegiat HAM almarhum Munir hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Begitu juga lulusan dari Universitas Airlangga yang juga menghasilkan sejumlah tokoh bangsa seperti Khofifah Indar Parawansa.

Webometrics merupakan peringkat andalan yang diukur berdasarkan kunjungan web pencarian dan sitasi di Google. Berikut ini merupakan kampus terbaik di Jawa Timur versi Webometrics per Juli 2023, dikutip Kamis (8/2/2023).

Kampus Terbaik di Jawa Timur

1. Universitas Brawijaya (UB)

Peringkat nasional: 4

2. Universitas Airlangga (Unair)

Peringkat nasional: 5

3. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Peringkat nasional: 9

4. Universitas Jember (Unej)

Peringkat nasional: 18

5. Universitas Muhammadiyah Malang

Peringkat nasional : 22