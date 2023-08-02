Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar 10 Kampus Terbaik di Jawa Timur versi Webometrics 2023

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |09:03 WIB
Daftar 10 Kampus Terbaik di Jawa Timur versi Webometrics 2023
Kampus terbaik di Jawa Timur (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bagi kamu yang ingin belajar atau menempuh studi di Jawa Timur, ada sejumlah pilihan kampus yang menjadi rekomendasi. Deretan kampus masuk dalam peringkat terbaik versi Webometrics.

Sebut saja Universitas Brawijaya dan Universitas Airlangga. Kedua kampus yang menghasilkan para tokoh terbaik itu juga menjadi kampus top di Jawa Timur.

Universitas Brawijaya memiliki lulusan terbaik seperti pegiat HAM almarhum Munir hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Begitu juga lulusan dari Universitas Airlangga yang juga menghasilkan sejumlah tokoh bangsa seperti Khofifah Indar Parawansa.

Webometrics merupakan peringkat andalan yang diukur berdasarkan kunjungan web pencarian dan sitasi di Google. Berikut ini merupakan kampus terbaik di Jawa Timur versi Webometrics per Juli 2023, dikutip Kamis (8/2/2023).

Kampus Terbaik di Jawa Timur

1. Universitas Brawijaya (UB)

Peringkat nasional: 4

2. Universitas Airlangga (Unair)

Peringkat nasional: 5

3. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Peringkat nasional: 9

4. Universitas Jember (Unej)

Peringkat nasional: 18

5. Universitas Muhammadiyah Malang

Peringkat nasional : 22

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement