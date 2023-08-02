10 Kampus Terbaik di Jawa Barat versi Webometrics 2023, Juaranya Ada di Depok

JAKARTA - Sebagai warga Jawa Barat, kamu yang sedang berniat mencari kampus terbaik tidak perlu bingung. Ada sejumlah kampus terbaik di Jawa Barat versi Webometrics.

Dilansir dari laman resmi Webometrics, Kamis (3/8/2023), per Juli 2023, ada sejumlah kampus terbaik di Jawa Barat. Paling utama dan juga masuk dalam peringkat kampus terbaik se-Asia Tenggara, adalah Universitas Indonesia.

Kampus UI berlokasi di Depok, Jawa Barat, dan juga meraih peringkat kampus terbaik di Asia Tenggara versi Webometrics. UI berada di posisi 10 kampus terbaik di Asia Tenggara. Berikut adalah kampus terbaik versi Webometrics 2023 di Jawa Barat.

Kampus Terbaik di Jawa Barat

1. Universitas Indonesia

Peringkat Indonesia : 1

2. IPB University

Peringkat Indonesia : 6

3. Telkom University

Peringkat Indonesia : 11

4. Universitas Padjadjaran

Peringkat Indonesia : 16