HOME EDUKASI KAMPUS

Ingin Kuliah Jurusan Pendidikan di Korsel? Cek Daftar Kampus Terbaik di Sini

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |16:20 WIB
Ingin Kuliah Jurusan Pendidikan di Korsel? Cek Daftar Kampus Terbaik di Sini
A
A
A

JAKARTA - Ingin kuliah sambil menikmati suasana seperti drama Korea di negeri ginseng, tentunya ada berbagai pilihan kampus favorit yang bisa dipilih. Jika ingin kuliah jurusan pendidikan di Korea, di bawah ini adalah daftar peringkat universitas terbaik di Korea Selatan untuk jurusan pendidikan. 

Peringkat dihitung berdasarkan 1,67 juta makalah akademik yang dibuat oleh 80 universitas di Korea Selatan lalu disesuaikan dengan tanggal rilis dan ditambahkan ke skor akhir. Berikut adalah kampus dengan jurusan pendidikan terbaik di Korea Selatan seperti dilansir dari EduRank, Selasa (1/8/2023).

1. Seoul National University

Peringkat Asia : 31

Peringkat global : 311

2. KAIST South Korea 

Peringkat Asia : 63

Peringkat global : 479

3. Yonsei University South Korea 

Peringkat Asia : 76 

Peringkat global : 541

4. Hanyang University South Korea  

Peringkat Asia : 79 

Peringkat global : 549 in the World

5. Korea University South Korea 

Peringkat Asia : 82 

Peringkat global : 566 

Halaman:
1 2
