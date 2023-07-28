5 Manfaat Ikut Kegiatan OSIS, Apa Saja?

JAKARTA - 5 manfaat Ikut kegiatan OSIS akan dibahas lengkap dalam artikel ini. Setiap sekolah pasti memiliki sebuah organisasi siswa yang bernaung di dalamnya. Untuk tingkat sekolah, organisasi ini dinamakan Organisasi Siswa Intra Sekolah atau biasa disingkat OSIS.
OSIS merupakan salah satu wadah yang disediakan oleh sekolah untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. OSIS disediakan oleh sekolah bagi siswa untuk memberikan siswa kesempatan belajar berorganisasi, belajar memimpin dan dipimpin, bersosialisasi, berdiskusi, dan sebagainya.
Berikut ini manfaat yang akan didapatkan jika mengikuti kegiatan OSIS dilansir beragam sumber, Jumat (28/7/2023).
1. Melatih kemampuan komunikasi, kedisiplinan, dan kerjasama
Dalam kegiatan OSIS siswa dituntut untuk disiplin dan harus pandai berkomunikasi karena beberapa kegiatan mengharuskan siswa untuk tampil di depan umum. Selain itu pada kegiatan OSIS siswa akan dilatih bagaimana cara kerjasama dengan anggota lainnya.
2. Melatih Tanggung Jawab Siswa
Pada kegiatan OSIS, setiap siswa memiliki jabatan masing-masing. Siswa akan dilatih bagaimana cara bertanggung jawab dengan jabatan yang dimilikinya.