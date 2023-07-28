Fight of Legends Goes to School Sambangi Marsudirini, Gelar Kompetisi Seru

BEKASI - PT Esport Star Indonesia kembali mengadakan Fight of Legends Goes to School dengan menyambangi SMA Marsudirini di Kota Bekasi. Event kali ini menggelar lomba yang mengikutsertakan para pelajar.

Kompetisi di SMA Marsudirini digelar pada Jumat (28/7). Berbagai lomba mulai dari kompetisi Fight of Legends, kontes levelling hingga instagram kontes.

Antusias pelajar terlihat meriah ketika lomba digelar, keseruaan mereka dalam kompetisi terlihat dari sorak siswa. Yang terlibat dalam aktivitas ini bukan hanya pelajar laki-laki, melainkan juga pelajar perempuan.

“Acara utamanya kompetisi, dimana kita utamanya menstimulasi para pelajar untuk berkompetisi di E-sports,” ungkap Talent Management Dept Head PT ESI Michael Samuel Hutasoit, Jumat (28/7/2023).

Michael menjelaskan tujuan kegiatan ini dilakukan mengincar pelajar untuk berkompetisi pada E-Sports. Hal ini terkhusus pada permainan Fight of Legends.

“Menurut riset kita sekolah tahap awal untuk menjadi atlet E-sports, disamping itu memang paling cocok dari usia SMA,” kata dia.

Michael menjelaskan pada setiap kompetisi yang digelar di sekolah pihaknya sudah menyiapkan uang tunai dan berbagai merchandise bagi yang juara. Sejauh ini, agenda baru digelar pada tiap-tiap sekolah namun kedepannya akan dilakukan untuk menggelar kompetisi antar sekolah.