Dibuka! Pendaftaran Beasiswa Australia Awards Indonesia Nusantara

JAKARTA - Pemerintah Australia dengan bangga menawarkan beasiswa Australia Awards Indonesia Nusantara. Yakni sebuah kesempatan luar biasa bagi generasi pemimpin dunia berikutnya dari Indonesia untuk menjadi agen perubahan dan berkontribusi dalam pertukaran pengetahuan di berbagai bidang penting untuk mengembangkan ibu kota baru Indonesia, Nusantara.

Beasiswa ini diumumkan bersama oleh Presiden Indonesia dan Perdana Menteri (PM) Australia pada Pertemuan Pemimpin Tahunan Australia-Indonesia pada tanggal 4 Juli 2023.

Nantinya sepuluh Beasiswa Australia Awards Indonesia Nusantara akan diberikan kepada para calon pemimpin Indonesia untuk menempuh studi pascasarjana penuh waktu di Monash University, Indonesia, yang akan dimulai pada bulan Oktober 2023. Monash University mendirikan kampus-dalam-negeri Universitas Australia pertama di Indonesia pada 2020.

Adapun pendaftaran Beasiswa Australia Awards Indonesia Nusantara akan ditutup pada 16 Agustus mendatang.

Para pemohon akan dinilai berdasarkan kualitas profesional dan pribadi mereka, kompetensi akademis, dan yang terpenting, potensi mereka untuk memberikan dampak terhadap tantangan pembangunan di Indonesia. Para pemohon nantinya akan diminta untuk menunjukkan bahwa mereka dapat berkontribusi pada pembangunan ibu kota baru Indonesia, Nusantara, dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang diperoleh melalui studi mereka.