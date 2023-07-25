Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Universitas Bung Karno Kunjungi Okezone.com, Visit and Learn Belajar Tidak Hanya dari Dalam Kelas

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |14:54 WIB
Universitas Bung Karno Kunjungi Okezone.com, <i>Visit and Learn</i> Belajar Tidak Hanya dari Dalam Kelas
UBK melakukan kunjungan ke Okezone.com. (Foto: Nasya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Bung Karno (UBK) melakukan kunjungan ke Media Berita Online Okezone.com dalam rangka Visit and Learn, perpanjangan program MBKM Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Awal kedatangan para mahasiswa UBK disambut baik oleh Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) Okezone Rani Hardjanti yang mengajak mahasiswa tersebut untuk berkeliling kantor media online tersebut.

 BACA JUGA:

Tidak hanya berkeliling, Rani juga menjelaskan mengenai kanal-kanal yang ada di Okezone dan juga memperkenalkan beberapa karyawan lainnya seperti Redaktur Pelaksana (Redpel) News-Edukasi Widi Agustian, Redpel Ekonomi Dani Jumadil Akhir, dan juga Redpel Sport-Bola Ramdani Bur.

Mahasiswa UBK juga mendapatkan kesempatan untuk bertanya dan saat itu juga langsung dijawab oleh perwakilan Okezone.

“Apakah di Media Berita Okezone itu berita yang dibuat hanya mengikuti suatu hal yang lagi rame aja atau terdapat faktanya?” tanya salah satu mahasiswa UBK.

 BACA JUGA:

“Kalau di media massa kayak di Okezone itu, berita yang diberikan sudah dipastikan valid atau kebenarannya sesuai dengan yang dipublikasikan,” jawab Wapemred Rani.

Selain itu, Wapemred Okezone Santi Siera juga ikut bergabung dan mengenalkan kepada mahasiswa UBK mengenai kanal soft news yang ada di Okezone. Bersamaan juga dengan Redaktur Pelaksana Lifestyle, Muslim, Teknologi, dan Health Kemas Irawan yang ikut berbincang dengan mahasiswa dan menjelaskan tentang beberapa kanal berita lainnya yang ada di Okezone.

Kunjungan ini diikuti oleh belasan mahasiswa UBK dan beberapa dosen yang di mana salah satu di antaranya merupakan Ketua Program Studi (Kaprodi) Ilmu Komunikasi UBK yakni Galuh Sukmaranti, M.Si yang juga menyampaikan tujuan kedatangannya bersama dengan belasan mahasiswa UBK tersebut.

