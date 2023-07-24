MTs Aswaja Tengaran Sampaikan Pentingnya Literasi Keuangan Sejak Masa Sekolah

SEMARANG - MTs Aswaja Tengaran adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang MTs (setara SMP) di Tengaran, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Sekolah yang berdiri pada tahun 1978 ini berada di bawah naungan Kementerian Agama dan memiliki alamat di Jl. Masjid Besar No. 32, Tengaran, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Baru-baru ini, MTs Aswaja Tengaran mengadakan kegiatan literasi keuangan untuk seluruh peserta didiknya. Kegiatan ini disampaikan oleh pemateri dari Danarta Anugrah Divina, Arwani dan Yohanes.

Tujuan dilaksanakannya literasi keuangan adalah agar para peserta didik bisa mengenali profil dirinya perihal keuangan dan belajar mengelola keuangan agar di kemudian hari tidak mengalami persoalan keuangan.

Selain itu, para peserta didik juga diajarkan mengenai dampak yang terjadi apabila seseorang tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Materi yang disampaikan begitu menarik dan dibawakan dengan bahasa sederhana dan penuh gelak tawa.