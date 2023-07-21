Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Selamat! Mezzaluna Putri Bimbim Slank Wisuda Sarjana di Inggris, Penuh Rasa Bahagia dan Bangga

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:25 WIB
Selamat! Mezzaluna Putri Bimbim Slank Wisuda Sarjana di Inggris, Penuh Rasa Bahagia dan Bangga
Putri Bimbim Slank wisuda sarjana di Inggris (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Putri sulung musisi grup musik terkenal Bimbim Slank, Mezzaluna baru saja diwisuda di Inggris.

Dia berhasil menamatkan empat tahun kuliah di University of Birmingham, Inggris. Gadis kelahiran Februari 2001 itu resmi menyandang gelar sarjana lulusan Anthropology dan Political Science. Tentu saja, momen ini penuh dengan rasa bahagia dan bangga.

Seperti diketahui, Bimbim dan istri langsung terbang ke Inggris untuk merayakan kelulusan putri sulungnya. Tak hanya Bimbim dan istri, kedua adik Mezzaluna juga ikut ke Inggris untuk merayakan kelulusan sang kakak. Momen foto keluarga saat wisuda pun terasa semakin manis dan diunggah ke media sosial.

Dlihat dari laman Instagram milik Bimbim, pada momen itu, Mezzaluna tampak cantik mengenakan toga, kebaya dan kain batik saat berpose dengan kedua orangtuanya.

Bimbim juga terlihat mengecup pipi Mezzaluna sebagai rasa cinta dan bangganya kepada anak sulungnya itu.

Tak ketinggalan, sang ibunda juga mendaratkan ciuman serupa. Mezzaluna juga berpose berdua dengan ibunda membentuk love dengan tangan sembari tersenyum manis.

