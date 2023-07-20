Selamat! Delegasi Indonesia Raih 11 Emas dan 9 Perak di Ajang Asia Arts Festival 2023 di Singapura

SINGAPURA – Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Sanggar Tari Gandrung dance Studio Jakarta dan UKM Rampoe Fakultas Ilmu Budaya UGM meraih 11 piala emas dan 7 Perak dalam Festival Seni Asia (Asia Arts Festival) ke-10 di Auditorium Seni School of the Arts (SOTA), Singapura pada 11-15 Juli 2023.

Selain emas dan perak, tim Rampoe UGM juga terpilih untuk tampil secara khusus pada Gala Penutupan Festival sebagai the Best Folk Dances Category 10th Asia Arts Festivals 2023 di depan para dewan juri serta undangan dari kalangan pemerintah, kedutaan besar serta lembaga kebudayaan di Singapura.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Singapura, IGAK Satrya Wibawa, mengungkapkan rasa bangganya atas partisipasi dan keberhasilan delegasi Indonesia pada ajang internasional ini.

“Terlebih lagi, delegasi Indonesia membawakan tarian tradisi Indonesia yang sangat beragam. Gandrung Dance Studio dan UKM Rampoe UGM menjadi duta budaya Indonesia yang menunjukkan keberagaman budaya kita,”ujarnya, Kamis (20/7/2023).

“Mereka menjadi pembeda diantara para peserta lain yang tampil dengan seni kontemporer,”sambung Satrya.

Keberhasilan ini kata dia juga menunjukkan bahwa seni tradisi Indonesia tetap diminati kalangan muda Indonesia dan punya kesempatan besar untuk berjaya di tingkat dunia.

“Kemendikbudristek dan KBRI Singapura secara konsisten mendukung usaha-usaha untuk melestarikan kebudayaan dan seni tradisi Indonesia secara konsisten,” pungkasnya.