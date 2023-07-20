Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Selamat! Delegasi Indonesia Raih 11 Emas dan 9 Perak di Ajang Asia Arts Festival 2023 di Singapura

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |13:55 WIB
Selamat! Delegasi Indonesia Raih 11 Emas dan 9 Perak di Ajang Asia Arts Festival 2023 di Singapura
Delegasi Indonesia Raih 11 Emas dan 9 Perak di Singapura
A
A
A

SINGAPURA – Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Sanggar Tari Gandrung dance Studio Jakarta dan UKM Rampoe Fakultas Ilmu Budaya UGM meraih 11 piala emas dan 7 Perak dalam Festival Seni Asia (Asia Arts Festival) ke-10 di Auditorium Seni School of the Arts (SOTA), Singapura pada 11-15 Juli 2023.

Selain emas dan perak, tim Rampoe UGM juga terpilih untuk tampil secara khusus pada Gala Penutupan Festival sebagai the Best Folk Dances Category 10th Asia Arts Festivals 2023 di depan para dewan juri serta undangan dari kalangan pemerintah, kedutaan besar serta lembaga kebudayaan di Singapura.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Singapura, IGAK Satrya Wibawa, mengungkapkan rasa bangganya atas partisipasi dan keberhasilan delegasi Indonesia pada ajang internasional ini.

“Terlebih lagi, delegasi Indonesia membawakan tarian tradisi Indonesia yang sangat beragam. Gandrung Dance Studio dan UKM Rampoe UGM menjadi duta budaya Indonesia yang menunjukkan keberagaman budaya kita,”ujarnya, Kamis (20/7/2023).

“Mereka menjadi pembeda diantara para peserta lain yang tampil dengan seni kontemporer,”sambung Satrya.

Keberhasilan ini kata dia juga menunjukkan bahwa seni tradisi Indonesia tetap diminati kalangan muda Indonesia dan punya kesempatan besar untuk berjaya di tingkat dunia.

“Kemendikbudristek dan KBRI Singapura secara konsisten mendukung usaha-usaha untuk melestarikan kebudayaan dan seni tradisi Indonesia secara konsisten,” pungkasnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/65/2908002/kampus-merdeka-indonesia-jalin-pertukaran-mahasiswa-dengan-malaysia-dan-turki-iGQWUM3w7K.jpg
Kampus Merdeka, Indonesia Jalin Pertukaran Mahasiswa dengan Malaysia dan Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/65/2898539/mahasiswa-raih-pengalaman-kerja-saat-ikut-program-vision-academy-IyJOh2deuW.jpg
Mahasiswa Raih Pengalaman Kerja saat Ikut Program Vision+ Academy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/65/2859569/200-mahasiswa-peduli-bahaya-penyakit-tbc-lacak-kasus-di-6-provinsi-mG63mrLBqM.jpg
200 Mahasiswa Peduli Bahaya Penyakit TBC, Lacak Kasus di 6 Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/16/65/2594789/5-alasan-kenapa-memilih-gap-year-nomor-3-bisa-cari-pekerjaan-bT8pW46xIH.jpg
5 Alasan Kenapa Memilih Gap Year, Nomor 3 Bisa Cari Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/16/65/2594780/ptn-yang-paling-sulit-ditembus-di-sbmptn-ini-daftarnya-EKszSqiwJU.jpg
PTN yang Paling Sulit Ditembus di SBMPTN, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/27/65/2568548/ppatk-gelar-debat-mahasiswa-juaranya-dari-universitas-indonesia-0oDlHUrD0N.jpg
PPATK Gelar Debat Mahasiswa, Juaranya dari Universitas Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement