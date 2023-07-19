Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Polemik Status Uang Komite Sekolah Termasuk Pungli Atau Tidak, Ini Penjelasan Lengkapnya

Rizky Darmawan , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |17:00 WIB
Polemik Status Uang Komite Sekolah Termasuk Pungli Atau Tidak, Ini Penjelasan Lengkapnya
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Pungutan liar atau pungli kerap menjadi momok dalam dunia pendidikan Indonesia, terutama pada tahun ajaran baru dimana sekolah dan lembaga pendidikan baru dalam proses penerimaan siswa.

Salah satu pungutan yang kerap membuat bingung para orangtua murid adalah uang komite sekolah yang biasanya diminta pada awal tahun ajaran baru. Para orang tua murid kerap mempertanyakan mengenai pungutan ini karena mereka diminta membayar sesuatu yang beljum jelas aturannya.

Uang komite sekolah merupakan inisiatif penggalangan dana pendidikan dari orangtua murid, yang biasanya dipungut untuk memenuhi keuangan sekolah yang belum mencukupi. Namun, pungutan ini seharusnya tidaklah bersifat memaksa.

Berdasar pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah, komite hanya diberikan kewenangan menggalang dana dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.Aturan inilah yang menjadi patokan bahwa penggalangan dana dengan sistem pemungutan tidak boleh dijalankan karena memiliki sifat memaksa.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah menjelaskan bahwa pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/33/3178100//warung_epy_kusnandar_didatangi_preman-2V5Q_large.JPG
Viral Warung Epy Kusnandar di Jaksel Didatangi Preman, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/33/3177933//warung_istri_epy_kusnandar_dipalak-QL23_large.JPG
Warung Makan Milik Istri Epy Kusnandar Diduga Jadi Sasaran Pungli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177947//eco_park-MOnL_large.jpg
Heboh Oknum Komunitas Fotografer Mematok Biaya Motret di Tebet Eco Park Rp500 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174831//ahy-uNLb_large.jpg
AHY Ungkap 5 Tantangan Capai Zero ODOL, dari Inkonsistensi Hukum hingga Kesejahteraan Sopir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169225//viral-7lsg_large.jpg
Viral Preman Tanah Abang Bak Bang Jago Palak Sopir Boks, Jadi Ayam Sayur Pas Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162851//menhub_dudy-uGHS_large.jpg
Menhub Bakal Bubarkan Jembatan Timbang: Sarang Pungli!
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement